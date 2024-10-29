ВСУ потребовали у родственников солдата ВС России выкуп 1 млн рублей

Вооруженные силы Украины у родственников российского солдата Игоря Щеголеватого, попавшего в плен противника, за его жизнь требуют выкуп в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщил брат пленного бойца Александр Сериков.

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По его словам, Щеголеватый служил артиллеристом, но в начале октября его перевел и в штурмовую бригаду. Последний раз на связь с родственниками солдат выходил 5 октября, а уже 12 октября его родные получили видео, в котором боец ВС РФ с перемотанной головой просит перевести деньги, передает РИА Новости.

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