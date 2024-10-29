Подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону на север от Работино в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Активизировался участок фронта севернее Работино. На протяжении последних суток развивается атака наших войск. Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров", - сообщил Рогов.

Он напомнил, что год назад происходил основной накал боев в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь российские войска свели к нулю все прошлогоднее продвижение ВСУ.

Рогов: ВС РФ продвинулись на ореховском направлении более чем на километр

До этого стало известно, что освобождение российскими войсками поселка Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) приведет к сжатию в клещи группировки ВСУ в Курахове.