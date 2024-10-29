Рогов: ВС РФ продвинулись на ореховском направлении более чем на километр

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись более чем на километр на ореховском направлении в Запорожской области, при этом ширина наступления составила не менее восьми километров. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"У нас успехи на ореховском направлении запорожского фронта. В районе Работина и на север продвинулись свыше километра. При этом длина участка - свыше восьми километров. Продвижение идет в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки", - заявил он.

Он отметил, что инициатива сейчас в руках российских военных.

"Ситуация сейчас в развитии, войска Российской Федерации начали наступление по флангам при поддержке фронтовой авиации и тяжелой техники. Любые достижения ВСУ в прошлом году в ходе контрнаступления не просто потеряны, а идет дальнейшее освобождение", - подчеркнул Рогов.