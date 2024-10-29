Морпехи Черноморского флота поразили колону техники ВСУ в Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили колонну техники в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России. По данным оборонного ведомства, украинские военные планировали атаковать позиции российских войск. Для этого они отправили колонну техники, в состав которой вошли два танка.

"Операторы разведывательных БпЛА обнаружили колонну техники и передали координаты на командный пункт. Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ", — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области. По информации ведомства, бригады ВСУ понесли потери в ходе наступательных действий Вооруженных сил России в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Новоивановка и Нижний Клин.