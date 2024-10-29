В США раскритиковали генералов за траты на «помятые» армии

Тем генералам, кто критикует кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, следует для начала оценить эффективность своей работы. Об этом в Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«В течение 20 лет вам и другим выделялись миллиарды долларов на подготовку иракской и афганской армий, а они сминались, как дешевый костюм. Как насчет того, чтобы немного поразмыслить о своей работе, прежде чем критиковать других?», — спросил он.

Грэм подчеркнул, что он считает Трампа сильным лидером. «Он не фашист, он не [Адольф] Гитлер», — подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп ответил на обвинения в фашизме со стороны его соперницы от демократов Камалы Харрис. «Она является фашисткой. Окей? Она — фашистка», — сказал политик.