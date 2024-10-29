МО РФ: ВСУ пытаются продолжать минировать окрестности Угледара дистанционно

Украинские войска пытаются продолжать дистанционно минировать дороги и подъездные пути к Угледару, освобожденному российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По словам саперов, несмотря на то, что формирования ВСУ отброшены от Угледара на значительное расстояние, враг продолжает осуществлять дистанционное минирование дорог и подъездных путей, сбрасывая с промышленных беспилотников в ночное время суток противотанковые мины", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что к некоторым обнаруженным минам приближаться смертельно опасно из-за риска срабатывания магнитного взрывателя - в таком случае подбираться к ним приходится без металлических пластин и автомата.

"Если пролетели и обнаружили [мину] на поверхности, мы ее уничтожаем дистанционно: подвязываем шашку, подвязываем трубочку, которая определенное время горит, - рассказывает заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан. - И все, мы знаем: мне этого времени хватит, я долетел, на мину положил, и она взорвалась, уничтожилась. Начиная от противотанковых, заканчивая противопехотными - разными".

3 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара - важного логистического пункта в Донецкой Народной Республике. Освобождение города позволило российским войскам выйти на следующую дугу обороны Вооруженных сил Украины, отбросило украинские войска еще дальше от столицы ДНР и снизило количество обстрелов Еленовки и окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилило давление на логистические узлы, ведущие к городу Запорожье, что в дальнейшем позволит развивать наступление на этом направлении.