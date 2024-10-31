Иран раскрыл сроки ответной атаки Израиля

Ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США 5 ноября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», — отметил собеседник телеканала, добавив, что ответные действия, «вероятно, последуют до дня президентских выборов».

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Как считает CNN, это говорит о том, что Иран отказывается от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности израильской атаки.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.