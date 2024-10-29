Швеция направит €63 млн на поддержку ВПК Украины

Правительство Швеции направит €20 млн на поддержку закупок у ВПК Украины и €43 млн на приобретение военной техники для Киева. Об этом сообщает правительственная канцелярия.

Правительство уже дало поручение соответствующим ведомствам провести переговоры и заключить соглашение с Данией о выделении €20 млн на закупку военной техники через украинскую оборонную промышленность для передачи ее Киеву. "Увеличение производства на Украине укрепляет общую европейскую оборонно-промышленную базу", - утверждается в пресс-релизе.

Как следует из сообщения канцелярии, €43 млн пойдет на "ряд многосторонних инициатив по поддержке Украины". Здесь Швеция намерена внести средства в фонд НАТО - Украина на закупки военной техники, в том числе для приобретения ракет для истребителей F16, обучения морской пехоты страны или на разминирование.

По данным правительства, с февраля 2022 года Швеция выделила 57,4 млрд крон на помощь Украине, из них 48,4 млрд крон - военная поддержка (€4,99 млрд и €4,20 млрд соответственно).