ФСО начнет плановые трехдневные учения
Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за безопасность руководителей государства, сегодня начинает традиционные осенние учения. Они продлятся три дня, но никаких ограничений для москвичей вводиться не будет.
В отделе по связям с прессой и общественностью ТАСС сообщили, что "с 29 по 31 октября 2024 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации". Вместе с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб РФ предполагается "отработать практические вопросы служебной деятельности". В дни учений "введения каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не запланировано", сказали в ФСО.
В ФСО отказались более подробно говорить о задачах учений, местах их проведения и других деталях.
Тактико-специальные учения ФСО проводятся ежегодно осенью. В прошлом году сообщалось, что тренировки прошли на территориях Дома правительства и парламента, комплекса зданий Администрации президента РФ, ограничения для жителей столицы также не вводились. На тех же объектах учения проводились и в 2022 году, когда "отрабатывались практические вопросы служебной деятельности, связанные в том числе с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей".
В некоторые годы одним из объектов учений был и Московский Кремль с прилегающей территорией, в 2018 году во время тренировки задействовалась авиационная техника.
Основные задачи ФСО перечислены на ее официальном сайте. Среди них - "прогнозирование и выявление угроз безопасности объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этих угроз; обеспечение безопасности объектов государственной охраны; обеспечение защиты охраняемых объектов; предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах и трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны". Также ФСО участвует в борьбе с терроризмом.