Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев убедился в наличии у украинских властей планов по дальнейшим действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, киевские власти представили Остину персональный брифинг, касающийся планов украинской армии в российском регионе.

«Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска», — сказала Сингх.

До этого Сингх заявила, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины, в ближайшее время они могут вступить в бой.

«Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях против украинских сил в Курской области», — отметила она.

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Ранее Пентагон назвал причину задержек с поставками снарядов ВСУ. Поставки задержались из-за извечных проблем с Deutsche Bahn, основным немецким оператором железнодорожного сообщения и логистики, которые не смогли доставить боеприпасы точно в срок.