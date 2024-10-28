Хорватия отправит Украине 60 танков и БМП
Министерство обороны Хорватии сообщило, что Загреб отправит на Украину 30 танков М-84 и 30 БМП М-80. Об этом пишет ТАСС.
При этом, взамен Хорватия получит скидку со стороны Германии на покупку 50 танков Leopard 2A8. Такое соглашение было достигнуто во время визита в ФРГ министра обороны Хорватии Ивана Анушича и начальника Генерального штаба ВС Хорватии генерал-полковника Тихомир Кундид, во время которого они встретились с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
«Главной темой встречи стало оснащение и модернизация хорватской армии с акцентом на приобретение новых танков Leopard 2A8. Федеративная Республика Германия предложила Республике Хорватия присоединиться к немецкой программе совместного приобретения основных боевых танков Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали документ о намерениях, в котором выразили готовность поставить Украине 30 хорватских танков M-84 и 30 боевых машин пехоты M-80, запасные части и боеприпасы. Финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ за эти танки и боевые машины, будут использованы для приобретения новых немецких Leopard 2A8», — рассказали в министерстве обороны Хорватии.