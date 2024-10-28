Хорватия отправит Украине 60 танков и БМП

Министерство обороны Хорватии сообщило, что Загреб отправит на Украину 30 танков М-84 и 30 БМП М-80. Об этом пишет ТАСС.

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При этом, взамен Хорватия получит скидку со стороны Германии на покупку 50 танков Leopard 2A8. Такое соглашение было достигнуто во время визита в ФРГ министра обороны Хорватии Ивана Анушича и начальника Генерального штаба ВС Хорватии генерал-полковника Тихомир Кундид, во время которого они встретились с министром обороны Германии Борисом Писториусом.