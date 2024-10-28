Хорватия передаст Украине 60 танков и БМП за скидку на Leopard 2A8

Хорватия по договоренности с ФРГ передаст Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, за что получит скидку на приобретение 50 Leopard 2A8. Об этом сообщило хорватское оборонное ведомство.

"Заместитель премьер-министра, министр обороны Иван Анушич и начальник Генерального штаба ВС Хорватии генерал-полковник Тихомир Кундид в ходе визита в ФРГ встретились с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине в понедельник, 28 октября 2024 года. Во время двусторонней встречи в Министерстве обороны ФРГ министр Анушич подчеркнул, что Германия является важным партнером Хорватии в области обороны и приоритетом является дальнейшее укрепление и расширение этого сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Главной темой встречи стало оснащение и модернизация хорватской армии с акцентом на приобретение новых танков Leopard 2A8. Федеративная Республика Германия предложила Республике Хорватия присоединиться к немецкой программе совместного приобретения основных боевых танков Leopard 2A8. Министры обороны Анушич и Писториус подписали документ о намерениях, в котором выразили готовность поставить Украине 30 хорватских танков M-84 и 30 боевых машин пехоты M-80, запасные части и боеприпасы. Финансовые средства, которые Хорватия получит от ФРГ за эти танки и боевые машины, будут использованы для приобретения новых немецких Leopard 2A8", - уточнило Минобороны.

"Учитывая потребности своей армии, Хорватия планирует приобрести до 50 новых Leopard 2A8. Все прочие детали станут известны после подписания контракта", - указали в министерстве.

В соответствии с соглашением, подписанным в начале октября премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и Владимиром Зеленским, Загреб предоставил Киеву помощь в размере €300 млн с февраля 2022 года. Из них более €200 млн приходится на военные статьи расходов.