Boeing P-8 Poseidon коалиции опасно сблизился с российским  Су-35

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что в небе над Средиземном морем произошло опасное сближение противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции во главе с США и российского Су-35. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Игнасюка, российский летчик принял все необходимые меры для того, чтобы избежать столкновения. Он также отметил, что воздушные силы международной антитеррористической коалиции регулярно создают в небе над Сирией опасные ситуации — только за последние сутки над районом Эт-Танф было зафиксировано 11 подобных нарушений.

«Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал Игнасюк.

Ранее российские ВКС ударили по двум пунктам боевиков в Сирии.