Стали известны подробности об обезвреженных в Брянской области наемниках

В составе группы наемников, обезвреженных в Брянской области силовиками, были граждане США, Канады и Польши, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Накануне в Брянской области была пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы 4 диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом.

«По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что у боевиков обезвреженной ДРГ было обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

На одном из ликвидированных под Брянском диверсантов нашли татуировку десанта США

В ФСБ отметили также, что на теле одного из ликвидированных силовики нашли татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.