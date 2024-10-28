В Белгороде станут меньше платить за заключение контракта с Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 2025 года в регионе уменьшится единовременная выплата за заключение контракта с Минобороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, с 2025 года размер единовременной выплаты уменьшится до 800 тысяч рублей. При этом на данный момент она составляет 3 миллиона рублей. Однако губернатор также пообещал, что в следующем году сохранятся все формы помощи участникам СВО.

«Мы сохраним все формы помощи участникам СВО в 2025 году. За исключением единовременной выплаты в размере 3 миллионов рублей при заключении контракта с Минобороны РФ. Такая мера будет действовать только до 31 декабря 2024 года. А с 1 января эта выплата будет составлять снова 800 тысяч рублей. На все остальные запланированные цели направим более 1,6 млрд рублей», — написал он.

Ранее Гладков предупредил о мошенниках, рассылающих письма с просьбой о финансовой помощи.