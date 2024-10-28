Снайперы, подготовленные на Украине, прибывают в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста, пишет ТАСС со ссылкой на источник в республике.

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», ей отдали голоса 54% избирателей. Вашингтон и Брюссель негативно восприняли результаты голосования и призвали расследовать якобы допущенные на выборах нарушения.

Источник отметил, что западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем.

Собеседник агентства уточнил, что в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста.