Обломки сбитых БПЛА упали на территории Железногорска

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории города Железногорска Курской области. Всем пострадавшим будет оказана помощь, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в небе над городом Железногорском ПВО отражала атаку украинских БПЛА. <...> При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке следует по телефону 112", - отметили в пресс-службе горадминистрации.

В администрации заверили жителей, что ситуация под контролем, горожан попросили сохранять спокойствие.