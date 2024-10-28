Российские МиГ-29 перехватили цели «противника» на учениях

Летчики авиационной воинской части из состава военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали перехват целей условного противника в ходе учений. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

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Отмечается, что особенностью подготовки летчиков стало обучение полетам в условиях высокогорья и различных климатических условиях.

«В рамках учебных полетов летчики истребителей МиГ-29 выполнили учебные задачи по перехвату высотных и скоростных целей, а также отработали элементы высшего пилотажа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все цели «противника» перехватили и уничтожили.

Ранее в октябре издание The National Interest писало, что советский и российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 превосходит самолеты Военно-воздушных сил США по маневренности в ближнем бою.

В том же месяце стало известно, что концерн «Калашников» нарастил производство авиационных пушек ГШ-301, которыми оснащают самолеты МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35.