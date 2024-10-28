На одном из ликвидированных под Брянском диверсантов нашли татуировку десанта США

На теле одного из ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли татуировку парашютно-десантного разведполка сухопутных войск США. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает ТАСС.

Российские силовики отметили, что у ликвидированных членов диверсионной группы помимо иностранного вооружения были найдены личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к иностранным государствам. Так среди трофеев оказался флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот по тактической подготовке на английском языке.

Четверо диверсантов были уничтожены в Брянской области 28 октября в ходе боестолкновения с сотрудниками погрануправления ФСБ. По их отступившим сообщникам был нанесен ракетно-артиллерийский удар.