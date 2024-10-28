Оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины в контролируемой Киевом части Запорожья за год выросли лишь на один ряд противотанковых надолбов. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Газета.Ru

Он назвал заявления украинской стороны о скорой готовности трех линий фортификационных сооружений «пустыми словами для легковерных» и заявил, что «все их укрепления и обороны — это классика отмыва и освоения денег». ТАСС

Перед этим 28 октября глава украинской областной военной администрации Запорожья Иван Федоров рассказал, что на подконтрольной украинским властям территории в Запорожской области заканчивается строительство второй и третьей линии обороны, причем вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели». Российская газета