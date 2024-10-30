Стало известно об атаке ВСУ на город в Курской области

В городе Железногорск Курской области произошла атака, которая якобы была осуществлена Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в результате инцидента начался пожар во дворе одного из жилых домов — были повреждены фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что бои за территории Курской области и новых российских регионов завершатся «примерно» летом 2025 года.