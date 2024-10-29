Обвиняемые в убийстве военкора Бентли захотели вернуться в зону СВО

Обвиняемые в убийстве военкора агентства Sputnik Рассела Бентли, чьи дела уже переданы в суд, намерены подписать контракт с Министерством обороны России и вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила вдова журналиста Людмила, передает RTVI.

По ее словам, предполагаемые убийцы ее супруга воспользуются недавно подписанным законом, который позволяет участвовать в боевых действиях фигурантам уже расследованных и переданных в суд дел.

«Это что же получается? Убил, поймали (хорошо, если поймали), осудили и снова на фронт? Это даст им ощущение вседозволенности и повлечет за собой пролитие ими новой невинной крови! Это даст плохой пример и ощущение вседозволенности другим, которые тихонько наблюдают за исходом этого дела! Так не должно быть!» — подчеркнула Людмила Бентли.

Она выразила надежду на то, что суд вынесет справедливое решение и приговорит предполагаемых убийц ее мужа к «самому жесткому наказанию», которое тем придется отбывать в местах лишения свободы, а не на фронте.

Ранее военкор Дмитрий Стешин назвал убийство журналиста Рассела Бентли в зоне СВО стечением обстоятельств. Он напомнил, что проживал в наиболее обстреливаемом районе Донецка.