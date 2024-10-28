ВСУ собирались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести атаку на горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По информации Telegram-канала, пострадавших и повреждений в результате попытки атаки нет. Известно, что комбинат является вторым в России предприятием по добыче железной руды. Lenta.ru

До этого в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за полтора часа уничтожили 21 украинский дрон над четырьмя регионами России. По данным ведомства, противник предпринял попытку атаки на Курскую, Орловскую, Брянскую и Белгородскую области в период с 13:00 по 14:30 мск. News.ru