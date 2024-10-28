Диверсантов уничтожили в Брянской области

Российские силовики ликвидировали группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что группа иностранных диверсантов предприняла попытку проникнуть в Брянскую область через Климовский район 27 октября.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — указали в ФСБ РФ.

У ликвидированных диверсантов обнаружили иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, которые свидетельствуют об их принадлежности к третьим лицам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). Кроме того на теле одного из ликвидированных наемников нашли татуировку элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.