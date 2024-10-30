У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли план вторжения

Ликвидированная в Брянской области группа иностранных диверсантов сочетала максимальную экипировку с детской наивностью в делах конспирации. Наемники были одеты во все американское, принесли с собой сменный ствол для ручного пулемета - и при этом хранили бумажные распечатки инструкций, записанные от руки позывные и план всей операции.

"Амеры потянули с собой на задачу все заранее обговоренные точки, кто с кем в какой момент взаимодействует, у кого какая роль в операции", - рассказал канал "Архангел спецназа".

ДРГ зашла на территорию РФ двумя группами, под прикрытием дронов и минометов. Одна группа вела разведку боем, другой необходимо было устроить засаду.

Диверсантов уничтожили в Брянской области

Боевиков обнаружили заранее и вели до определенного квадрата, где накрыли артиллерией. Затем завязался стрелковый бой - но уже по нашим правилам, - и ДРГ отступила, бросив убитых и оружие.

Большое количество мин и взрывчатки, оставленное на поле боя, подтверждает версию о том, что одной из задач диверсантов было проникнуть в тыл и устроить серию подрывов.