Эксперт вспомнил анекдот, оценивая нанесенный Израилем Ирану ущерб

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов подверг сомнению израильские новости об уничтожении «всех стратегических оборонных возможностей» Ирана.

В самом Иране признали только «ограниченный ущерб» в некоторых районах в результате ракетного удара Израиля в ночь на 26 октября.

«Это как в том самом анекдоте про Рабиновича, который жалуется на отсутствие репродуктивных способностей в 80 лет. Доктор ему говорит: а что вы хотите, вам же 80 лет? Он отвечает: у Абрамовича же все в порядке. А откуда вы знаете? Он говорит. Ну и вы говорите! Данные относительно атаки весьма слабенькие. Да, попадания какие-то были, но, во-первых, иранцы рассредотачивают производство своих стратегических вооружений. А во-вторых, уровень фиксации таких попаданий слабый. Эти производства сильно заглубленные, диверсифицированные и рассредоточенные по всей стране, поэтому так говорить… Это все заявления для внутренней кухни - вот, какие мы мощные», - сообщил Балмасов НСН.

Эксперт предположил, что руководителям Израиля вероятно скоро придется «краснеть и объяснять, откуда ракеты, которыми через некоторое время ударят по территории Израиля».

«Чтобы гарантированно "вынести" все производство, нужно несколько волн налетов, и не израильской авиации, а американской со стратегическими бомбардировщиками и более мощными боеприпасами», - заявил эксперт, добавив, что иранские запасы большие, и они рассредоточены.

Ранее источники Axios сообщили, что ракетный удар по Ирану якобы вывел из строя важнейший компонент программы производства баллистических ракет. Это нанесло серьезный ущерб способности Тегерана восполнять свой ракетный арсенал. По мнению собеседников издания, Иран может в итоге отказаться от дальнейших массированных ударов по Израилю.