Освобождение российскими войсками поселка Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) приведет к сжатию в клещи группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове. Об этом сообщили в силовых структурах. Газета.Ru

«Цукурино — важный участок фронта. Освобождение поселка приближает сжатие клещей вокруг противника в Курахове», — сказал собеседник агентства. ТАСС

Еще одним существенным моментом освобождения поселка является возможность выровнять линию фронта на этом участке, чтобы снизить опасность прорыва противника. Российская газета