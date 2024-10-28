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Силовики назвали последствия взятия российскими войсками поселка Цукурино в ДНР

Освобождение российскими войсками поселка Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР) приведет к сжатию в клещи группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове. Об этом сообщили в силовых структурах. Газета.Ru

«Цукурино — важный участок фронта. Освобождение поселка приближает сжатие клещей вокруг противника в Курахове», — сказал собеседник агентства. ТАСС

Еще одним существенным моментом освобождения поселка является возможность выровнять линию фронта на этом участке, чтобы снизить опасность прорыва противника. Российская газета

Силовики назвали последствия взятия российскими войсками поселка Цукурино в ДНР
© ТАСС
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