Группа из почти 200 бывших солдат, сбежавших из КНДР и живущих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся в России. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Как следует из текста, бывшие военные из Северной Кореи, которые имеют от семи до десяти лет опыта службы, хотят «использовать свои инсайдерские знания о вооруженных силах Северной Кореи , чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, отправленные воевать на Украину , используя их психологическую уязвимость».

Генсек НАТО заявил о присутствии военных КНДР в Курской области

По словам одного из них, перебежчики «понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой».

«Мы готовы отправиться туда, где это необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны — вести трансляции по громкоговорителю, распространять листовки и даже выступать в качестве переводчиков», — сказал он.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.