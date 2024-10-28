В Курской области из-за атак ВСУ повреждён объект культуры «Дворец для любимой»

В Курской области из-за атак ВСУ повреждена усадьба Иосифа Викторова, известная как «Дворец для любимой» и являющаяся объектом культурного наследия, сообщают в региональном правительстве. RT на русском

«Сведения о разрушениях будут переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Курской области», — говорится в Telegram-канале. Российская газета

Усадьба Викторова была построена в стиле средневековых немецких замков в селе Сафоновка. Ее строительство было заказано помещиком Иосифом Викторовым в знак любви к молодой немецкой девушке. Известно, что девушка не стала женой Викторова и отказалась переезжать в Россию, после чего дворец стал местом для приема гостей. После событий 1917 года особняк был заброшен, а в 1930-х годах здесь открыли школу, работавшую до недавнего времени. Деловая газета «Взгляд»