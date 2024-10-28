В Курской области бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии. RT на русском

Отмечается, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Уточняется, что бомбардировка производилась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Газета.Ru

После выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования. Согласно докладу разведки, цели были успешно поражены. ТАСС