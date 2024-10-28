Военный эксперт высказался о рейтинге сильнейших армий мира

Армия России заслуженно стала сильнейшей в мире, но похвала со стороны Запада настораживает, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в 2003 году, когда иракская армия в списке сильнейших заняла четвертое место, США начали военную операцию.

Похвала со стороны врага настораживает. В 2003 году, например, американцы начали военную операцию в Ираке. Тогда они говорили, что иракская армия занимает четвертое место в списке самых сильных армий в мире. Хотя четвертыми по силе они, конечно, не были. США просто хотели показать, что воюют с очень сильным противником. Тем не менее я готов согласиться, что наша армия сейчас сильнейшая в мире, — пояснил политолог.

По словам эксперта, Россия успешно справляется с натиском коллективного Запада и союзников США, таких как Япония, Южная Корея и Колумбия. Он уточнил, что в основном с РФ воюют руками украинцев, но военную мощь со стороны техники, людей и методического обеспечения предоставляет Запад. Перенджиев отметил, что только благодаря этому ВСУ смогли занять восьмое место в этом рейтинге.

Они этим рейтингом хотят показать, что Киев пытается противостоять сильнейшей армии, поэтому ей надо продолжать помогать, направлять туда оружие. США, потеряв превосходство, также хотят показать, что они плохо развивают свой военный комплекс, что им нужно больше вкладываться в свои Вооруженные силы. Это еще одна подоплека данного списка, — заключил эксперт.

Журнал US News and World Report ранее признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место, согласно рейтингу, занимает армия США, третье — армия Израиля. В первую десятку списка сильнейших также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.