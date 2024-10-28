Российский бомбардировщик нанес удар по расположению ВСУ в Курской области

Российский бомбардировщик Су-34 в Курской области нанес бомбовый удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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По информации ведомства, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Уточняется, что бомбардировка производилась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

26 октября российские военные остановили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться через российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 10 военных и боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы создали надежное кольцо окружения вокруг украинских подразделений в Курской области и сейчас зажимают его.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Измайловка в ДНР.