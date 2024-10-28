В ВСУ признали ухудшение ситуации в районе Селидово и Курахово

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилась. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба украинской армии, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.

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