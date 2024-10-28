В ВСУ признали ухудшение ситуации в районе Селидово и Курахово

В ВСУ признали ухудшение для украинской армии ситуации в районе Селидово и Курахово
Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилась. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба украинской армии, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.
«Перерезание логистических путей, заход во фланги, если есть возможности — с тыла по Селидово выход на Вишневое, например. И ситуация ухудшается, и постепенно остаются там фактически небольшие возможности для логистического обеспечения наших защитников, и, скорее всего, [ВСУ] придется отходить, вести непростые арьергардные бои», — признал Романенко.