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В ВСУ признали ухудшение для украинской армии ситуации в районе Селидово и Курахово

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилась. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба украинской армии, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.

В ВСУ признали ухудшение ситуации в районе Селидово и Курахово
© Lenta.ru

«Перерезание логистических путей, заход во фланги, если есть возможности — с тыла по Селидово выход на Вишневое, например. И ситуация ухудшается, и постепенно остаются там фактически небольшие возможности для логистического обеспечения наших защитников, и, скорее всего, [ВСУ] придется отходить, вести непростые арьергардные бои», — признал Романенко.

Военные новости
Игорь Романенко
Генштаб
Курахово
Селидово
Украина