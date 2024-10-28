Российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. Lenta.ru

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Нижний Клин и Новоивановка. RT на русском

В ведомстве отметили, что потери Вооруженных сил Украины за все время боев на курском направлении превысили 27,5 тыс. человек, за сутки противник потерял убитыми и ранеными более 350 военных. ТАСС