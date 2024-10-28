На видео показали, как горят два редких двухзвенных БТР BvS 10 Viking

Впервые за долгое время ВСУ на линии боевого соприкосновения задействовали шведско-британские двухзвенные бронетранспортеры BvS 10 Viking.

Они оперативно были обнаружены российскими бойцами, и вскоре их уже атаковали FPV-дроны ВТ-40. Видео уничтожения натовской техники опубликовано в Telegram-канале "Судоплатов".

Вначале был поражен БТР, ехавший первым. Вскоре загорелись обе его "половинки". Затем пришла очередь второй машины.

Известно, что BvS 10 поставлены Нидерландами в 38-ю бригаду морской пехоты ВМСУ. Всего было переброшено 28 единиц.

Масса переднего звена - 5000 кг, заднего - 3500 кг. Они могут перевозить до 12 человек.

Вооружение: 7,62-мм, 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматические гранатометы.

Мощность дизельного двигателя - 285 л.с. Максимальная скорость - 70 км/ч. Плавает, из-за чего и попали к морпехам. Запас хода по топливу - 500 км.