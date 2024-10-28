ВСУ повредили "Дворец для любимой" в Курской области

Курские власти сообщили о повреждении в ходе боевых действий объекта культурного наследия, усадьбы И.Т. Викторова, известной как "Дворец для любимой".

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"Информация о разрушениях будет передана в следственные органы", - сообщили в правительстве региона.

После украинских обстрелов усадьба лишилась окон и крыши, местами обгорела.

Дворец по образцу готических замков построили по заказу помещика Иосифа Викторова, влюбившегося в молодую немку. Согласно местной легенде, барышня в Россию переезжать не захотела и за помещика не вышла.

После 1917 года дворец опустел. Через 20 лет в нем открылась школа, проработавшая до 2006 года.