ВСУ повредили "Дворец для любимой" в Курской области
Курские власти сообщили о повреждении в ходе боевых действий объекта культурного наследия, усадьбы И.Т. Викторова, известной как "Дворец для любимой".
"Информация о разрушениях будет передана в следственные органы", - сообщили в правительстве региона.
После украинских обстрелов усадьба лишилась окон и крыши, местами обгорела.
Дворец по образцу готических замков построили по заказу помещика Иосифа Викторова, влюбившегося в молодую немку. Согласно местной легенде, барышня в Россию переезжать не захотела и за помещика не вышла.
После 1917 года дворец опустел. Через 20 лет в нем открылась школа, проработавшая до 2006 года.