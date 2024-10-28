Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 114-ю отдельную бригаду с освобождением Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России. Газета.Ru

«В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – отмечается в обращении министра к военнослужащим. Деловая газета «Взгляд»

Белоусов также заявил, что страна всегда будет помнить подвиги защитников Отечества, отдавших жизнь за целостность и неприкосновенность России. ТК «Звезда»