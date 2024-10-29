Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Селидово

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Селидово в ДНР. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в Минобороны.

Министр обороны поздравил командиров и личный состав 30-й отдельной военизированной мотострелковой бригады.

— За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населённых пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки более 13 900 военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу Родину и вписавших свои имена в историю ратных побед, — сказал глава МО.

Кроме того, Белоусов поздравил командиров и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 433-го Краснознаменного мотострелкового полка, названного в честь донских казаков, передает РИА Новости.

29 октября бойцы Вооруженных сил России освободили город Селидово в ДНР. О взятии города 28 октября также написал украинский аналитический проект Deep State. Российская армия уже начала активное движение на позициях боевых действий в городе Селидово в Донецкой Народной Республике.

Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады в связи с успешным освобождением населенного пункта Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.