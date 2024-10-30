Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране

Израиль атаковал космический центр Шахруд под управлением КСИР в Иране.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на новые спутниковые снимки, предполагается, что удар нанёс повреждения базе, где производятся баллистические ракеты.

Ранее в АР отмечали, что Ирану предстоит сделать сложный выбор, принимая решение о том, как ответить на удары Израиля по территории страны.

Президент Ирана пригрозил Израилю

Кроме того, командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что Израиль столкнётся с «невообразимыми последствиями» за удар по иранской территории.