Появилось фото редкого БТР-90 "Росток" в зоне СВО

Принятый на вооружение, но не пошедший в серию российский БТР-90 "Росток" был впервые замечен в зоне специальной военной операции в октябре минувшего года в ходе боев за Авдеевку.

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В понедельник Telegram-канал "Повернутые на войне" опубликовал, по всей видимости, архивную фотографию этого бронетранспортера, находящегося где-то на передовой. У машины открыт боковой люк и приподнята крыша над моторно-трансмиссионным отделением, где находится 510-сильный двигатель 2В-06-2С.

БТР долгое время рассматривался как перспективный для отечественных сухопутных войск, но затем было принято решение создать технику еще более нового поколения с кормовым выходом для десанта мотострелков.

По своему вооружению "девяностый" был унифицирован с БМП-2: 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТ, комплекс противотанкового управляемого вооружения "Конкурс-М" с улучшенными характеристиками по поражению танков. Для более эффективной борьбы с пехотой противника также был установлен 30-мм гранатомет АГС-17 "Пламя".

Имелся вариант с боевым отделением "Бережок" со значительно улучшенной системой управления огнем и с заменой ПТУР на более мощные "Корнет". Также демонстрировалась версия с модулем "Бахча-У": 100-мм пушка, 30-мм пушка и пулемет.

Большим достоинством БТР-90 считалась усиленная защита, в том числе противоминная, и возможность разворачиваться на месте "по-танковому". Это происходит за счет вращения колес разных бортов в противоположные стороны. Такая опция значительно повышает маневренность в ходе боев, например, в населенных пунктах.

Боевая масса в первоначальной версии - 22000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч и 12 км/ч на плаву. Запас хода - 800 км. Вместимость - десять военнослужащих.