Росгвардия объявила условия амнистии для владельцев оружия

Росгвардия объявила амнистию для владельцев оружия, совершивших незначительные правонарушения, в случае передачи его на нужды спецоперации. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Росгвардии отметили, что от административной ответственности будут освобождены владельцы, которые совершили «правонарушения в области оборота оружия, не повлекшие негативных последствий», например, несвоевременно обратившиеся для регистрации (перерегистрации) принадлежащего им оружия.

«Возможность для граждан сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе текущего года изменениями законодательства об оружии», - пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что форма для электронного уведомления о желании добровольно передать оружие для нужд СВО размещена на главной странице сайта Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести специальную военную операцию с полной отдачей и не «расслабляться». По словам главы государства, не стоит обращать внимание на заявления о том, что Запад якобы устал от войны, так как поставки оружия продолжаются, как и заявления западных политиков о необходимости победить Россию.