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New York Times рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

Американская газета The New York Times со ссылкой на свидетельства очевидцев рассказала о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Курской области. RT на русском

В частности, волонтер Мария Скроб рассказала журналистам, как украинские военные в поселке Коренево стреляли по мирным жителям, причем огонь открывали буквально по каждому автомобилю, который приближался к населенному пункту. Российская газета

«Каждый автомобиль, который приближался к этому месту, был обстрелян. Все пытались выбраться, но, как видите, им это не удалось», — рассказала девушка. Lenta.ru

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