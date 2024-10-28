Киев изменил тактику ударов по РФ: что известно об атаке ВСУ по российским спиртзаводам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали четыре российских спиртзавода. Под удар попали предприятия, расположенные в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. Что известно о новой тактике ударов Киева — в материале URA.RU.

БПЛА атаковали два спиртзавода в Тульской области

Беспилотники ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области. О пострадавших не сообщалось. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказывал, что в результате нападения дронов пострадали помещения спиртзавода в поселке Лужковский и Ефремовского спиртзавода.

На предприятии «Биохим» в Тамбовской области произошел взрыв

Следующая атака беспилотников произошла в Тамбовской области. Дроны атаковали предприятие «Биохим», после чего раздался взрыв с последующим возгоранием, доложил губернатор Максим Егоров. Пострадавших нет, на месте дежурили все необходимые службы.

ВСУ атаковали спиртзавод в Воронежской области

В Новохоперском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ сбили около 10 беспилотников, которые атаковали местный спиртзавод «Этанол-Спирт». Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей. По данным источника telegram-канала Mash, завод уже подвергался подобным атакам ранее.

Стало известно о пострадавшем при атаке спиртзавода в Воронежской области

После падения беспилотника ВСУ на территории предприятия произошло возгорание, из-за которого один человек получил легкие ранения. Пострадавший находится под медицинским наблюдением. Также повреждены два жилых дома и одна хозяйственная постройка, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он подчеркнул, что в регионе сохраняется риск новых атак дронов.