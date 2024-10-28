Российские военные приблизились к Судже в Курской области, до города осталось 4 км. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Газета.Ru

Отмечается, что ВС РФ освободили еще три села в Курской области. Речь идет о населенных пунктах Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В ходе наступательных действий в плен были взяты 15 украинских солдат. Lenta.ru

По данным Минобороны РФ, с момента начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 27 тысяч военных. Российская газета