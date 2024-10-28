Армия России освободила еще три села в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о населенных пунктах Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В ходе наступательных действий в плен были взяты 15 украинских солдат.

По данным канала, до границ райцентра Суджи российским войскам осталось пройти около четырех километров.

Ранее Минобороны сообщило о разгроме украинского опорного пункта в Курской области. При этом с российской стороны потерь удалось избежать, подчеркнули в военном ведомстве.