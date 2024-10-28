Укрепления в Запорожской области будут состоять из трех линий, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Одна из линий была сдана в эксплуатацию летом, другая достраивается и будет введена в строй на днях. Третью сдадут через несколько недель. Будет и четвертая линия укреплений - в самом Запорожье.

На протяжении 2024 года командование ВСУ не раз заявляло, что ждет наступления российских войск в Запорожской области, хотя объективных предпосылок к этому не имелось, пишет "Военное обозрение".

Теперь они появились - после успехов на юго-западе ДНР и взятия Селидово (в перспективе - Курахово и Покровска), - российские войска смогут атаковать регион не только с юга, где у ВСУ выстроена мощная линия обороны, но и с востока.

Ранее украинские солдаты, присланные на защиту Покровска, показали подготовленные для них укрепления: окопы по пояс глубиной и такие же блиндажи. "Мы что, лилипуты?!" - возмутились военные.