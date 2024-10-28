Пушилин рассказал о числе оставшихся в Украинске жителей

В двух соседних городах Донецкой Народной Республики, Украинске и Горняке, осталось в сумме около трех тысяч мирных жителей, заявил глава региона Денис Пушилин. Российская газета

Он отметил, что можно говорить только о примерных цифрах оставшихся мирных жителей. «Если говорим, обращаясь к Украинску, то там находятся до двух тысяч человек… Если говорим о Горняке, то там — до одной тысячи человек. Это предварительные данные», — заявил Пушилин. Газета.Ru

Ранее Пушилин прибыл в Украинск, который армия России освободила от ВСУ. RT на русском