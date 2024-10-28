Военнослужащие ВСУ были вынуждены покинуть позиции под Часовым Яром из-за натиска российских сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ВС РФ. News.ru

Уточняется, что удары были нанесены расчетами БПЛА бригады «Север-V» добровольческого корпуса. По словам источника, с помощью дронов уничтожался блиндаж ВСУ. RT на русском

Расположенной на господствующей высоте Часов Яр имеет важное значение. Город неудобен для лобового штурма и российские войска применяют тактику, хорошо зарекомендовавшую себя при взятии Угледара и Селидово. Российская газета