В Финляндии спрогнозировали сценарий масштабной войны с РФ

В случае конфликта НАТО и России Финляндия исчезнет с лица Земли. Такой прогноз в соцсети X сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

По мнению Малинена, страна будет «уничтожена ракетами, возможно, ядерными». При этом он отметил, что такой угрозы не существовало, пока финские власти не решили вступить в Североатлантический альянс.

Ранее эксперт заявлял, что НАТО может прибегнуть к большой эскалации из-за поражения Вооруженных сил Украины. По мнению профессора, поражение Киева воспринимают на Западе как «экзистенциальную угрозу».

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Для Хельсинки это ознаменовало отказ от политики военного нейтралитета, которого страна придерживалась на протяжении многих десятилетий. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов государства.