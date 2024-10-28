ВС РФ взяли в плен толпу солдат ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ взяли в плен толпу солдат из Украины в Курской области. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Вечерняя Москва

Речь идет о личном составе 21-й и 41-й бригад ВСУ. Взятые в плен украинские солдаты, в свою очередь, обратились к командованию и сослуживцам с призывом задуматься о последствиях своих действий. Российская газета

«Смотрите, в Курской области здесь нас никто не ждет. Здесь придете и будет то, что видите», — заявили пленные. Газета.Ru